Швеция выиграла «Евровидение»

Победительницей «Евровидения» 2023 года стала шведская исполнительница Лорин. Она уже выигрывала конкурс в 2012 году. Второе место занял Кяарийя (Финляндия), третье — Ноа Кирель (Израиль). Финал проходил в Ливерпуле.
Лидеры «Евровидения 2023»:
- Швеция — 583 балла;
- Финляндия — 526;
- Израиль — 362;
- Италия — 350;
- Норвегия — 268;
- Украина — 243;
- Бельгия — 182;
- Эстония — 168;
- Австралия — 151;
- Чехия — 129.
Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю. Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место. Россия не допущена к участию в конкурсе из-за боевых действий на Украине.
Как участники «Евровидения» из России относятся к конкурсу — в материале «Ъ».