Швеция выиграла «Евровидение»

Победительницей «Евровидения» 2023 года стала шведская исполнительница Лорин. Она уже выигрывала конкурс в 2012 году. Второе место занял Кяарийя (Финляндия), третье — Ноа Кирель (Израиль). Финал проходил в Ливерпуле.

Лидеры «Евровидения 2023»:

Швеция — 583 балла; Финляндия — 526; Израиль — 362; Италия — 350; Норвегия — 268; Украина — 243; Бельгия — 182; Эстония — 168; Австралия — 151; Чехия — 129.

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю. Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место. Россия не допущена к участию в конкурсе из-за боевых действий на Украине.

Как участники «Евровидения» из России относятся к конкурсу — в материале «Ъ».

Леонид Уварчев