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Коммерсантъ FM
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Швеция выиграла «Евровидение»

Победительницей «Евровидения» 2023 года стала шведская исполнительница Лорин. Она уже выигрывала конкурс в 2012 году. Второе место занял Кяарийя (Финляндия), третье — Ноа Кирель (Израиль). Финал проходил в Ливерпуле.

Лидеры «Евровидения 2023»:

  1. Швеция — 583 балла;
  2. Финляндия — 526;
  3. Израиль — 362;
  4. Италия — 350;
  5. Норвегия — 268;
  6. Украина — 243;
  7. Бельгия — 182;
  8. Эстония — 168;
  9. Австралия — 151;
  10. Чехия — 129.

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю. Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место. Россия не допущена к участию в конкурсе из-за боевых действий на Украине.

Как участники «Евровидения» из России относятся к конкурсу — в материале «Ъ».

Леонид Уварчев

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