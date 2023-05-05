Кадыров обратился к Пригожину и Шойгу

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру обороны России Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Валерию Герасимову и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с призывом проявить взаимопонимание и поддержать друг друга в процессе выполнения задач военной операции. Таким образом Рамзан Кадыров отреагировал на видеозаписи, на которых Евгений Пригожин возлагает на Минобороны ответственность за нехватку снарядов у ЧВК и, как следствие, высокие потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения»,— говорится в обращении Рамзана Кадырова в Telegram.

По мнению главы республики, если существует нехватка боеприпасов, министерство должно показать, как ЧВК нужно скорректировать тактику. Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения также сталкивались на Украине с нехваткой вооружения, но проблема не выносилась в публичное поле, а решалась звонками в Москву. «Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику»,— отметил глава Чечни.

Глава Чечни подчеркнул, что Минобороны и Генштаб «за редким исключением» всегда шли навстречу чеченским подразделениям. Он выразил надежду, что Сергей Шойгу прислушается к его призыву и «будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться».

Комментируя заявление Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут (Артемовск) 10 мая, Рамзан Кадыров заявил: «Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат"». По его словам, бойцы чеченских подразделений уже готовы выдвинуться и занять город, «это вопрос нескольких часов».

«Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра города мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ верховного главнокомандующего России Владимира Владимировича Путина»,— заключил глава республики.

Ранее сегодня, 5 мая, основатель ЧВК Евгений Пригожин опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что его военная компания будет удерживать позиции в Бахмуте (Артемовске) до 9 мая. 10 мая ЧВК передаст позиции подразделениям Министерства обороны. В Кремле сказали, что в курсе этого заявления.

2 мая, выступая на селекторном совещании, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомством были приняты меры по увеличению темпов производства оружия и техники для участвующих в спецоперации войск. Также министр заверил, что вооруженные силы получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику. 5 мая господин Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы снабжения войск в зоне спецоперации.

В феврале Евгений Пригожин утверждал, что ЧВК, которая ведет бои под Бахмутом в Донбассе, перестала получать боеприпасы. Позднее он заявил, что «Вагнеру» начали отгружать боеприпасы. В марте американский Институт изучения войны сообщал, что господин Пригожин смягчил риторику в адрес Министерства обороны, опасаясь остаться без его поддержки. Источники Bloomberg говорили, что Евгений Пригожин планирует свернуть операции ЧВК на Украине в пользу Африки в связи с нехваткой боеприпасов и людей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов