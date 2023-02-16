Пригожин подтвердил ограничение поставок боеприпасов в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал видео, на котором артиллеристы его вооруженного формирования попросили у Министерства обороны России наладить поставки боеприпасов. Предприниматель подчеркнул, что эти бойцы «никоим образом не дискредитировали» Минобороны, а также заявил, что обошел «все известные» ему кабинеты Москвы для обеспечения ЧВК поставками боеприпасов и готов продолжить это делать, даже если его самого посадят за «дискредитацию армии».

Ранее сегодня, 16 февраля, в связанных с ЧВК Telegram-каналах появилось видео, на котором четверо вооруженных мужчин заявили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасами». «Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Огромное количество людей выживет и сможет продолжить участвовать в боевых действиях»,— заявил один из бойцов в обращении. По его словам, решение вопроса с поставками боеприпасов «отразится на всем ходе войны».

Евгений Пригожин подтвердил, что мужчины на видео — бойцы ЧВК «Вагнер». Он также сообщил, что их обращение «принесло некоторые плоды». В частности, командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов, который сейчас находится в московском госпитале после попытки отравления, безвозмездно передал ЧВК 28 120-миллиметровых мин и 40 противотанковых снарядов.

«Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую ''дискредитацию армии''»,— приводит его слова пресс-служба.

14 февраля Евгений Пригожин назвал «чепухой» информацию о том, что бойцы ЧВК близки к окружению группировки Вооруженных сил Украины в Бахмуте и заявил о тяжелых боях, которые охарактеризовал словом «мясорубка». При этом, говоря о боях под Бахмутом, основатель ЧВК говорил, что город был бы взят до нового года, «если бы не бюрократия и палки в колеса, которые суются ежедневно». Также Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» вынужденно прекратила набор заключенных.

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Эрдни Кагалтынов