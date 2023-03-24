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Коммерсантъ FM
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ISW: Пригожин стал меньше критиковать Минобороны из-за ситуации в Бахмуте

Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) пришел к выводу, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин смягчил риторику в адрес Министерства обороны России. По версии аналитиков, он сделал это, опасаясь остаться без поддержки ведомства во время возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Бахмуте.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Евгений Пригожин, похоже, смягчает свою риторику в отношении Минобороны РФ из-за опасений потерять свои силы в Бахмуте. ...Он пытается умиротворить российское Минобороны, чтобы обеспечить больше поставок и подкреплений для сил "Вагнера" в Бахмуте»,— сообщается в сводке Института изучения войны. По данным экспертов ISW, такое изменение риторики основателя ЧВК «Вагнер» может свидетельствовать о том, что Евгений Пригожин «все больше беспокоится о возможном контрнаступлении Украины и уязвимости своих сил в регионе».

Ранее Евгений Пригожин утверждал, что его ЧВК перестала получать боеприпасы от российского военного ведомства (в Минобороны эту информацию отрицали). При этом он критиковал действия руководства Минобороны подчас в весьма жестких формулировках. 23 февраля он рассказал, что проблема с нехваткой боеприпасов у ЧВК «Вагнер» решена и началась их отгрузка.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и спецслужбам, сообщило, что Евгений Пригожин планирует свернуть операции своей частной военной компании «Вагнер» на Украине в пользу Африки в связи с нехваткой боеприпасов и людей. Сам господин Пригожин говорил, что пока он и ЧВК нужны стране, они не покинут фронт на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Военная операция на Украине

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