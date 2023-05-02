Шойгу: армия получает достаточно боеприпасов

Министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание. Он заявил, что в России начато серийное производство новейших типов вооружения. Число закупаемых основных образцов вооружения выросло в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом, особо востребованных — в 7 раз.

По его словам, были приняты меры по увеличению темпов производства оружия и техники для участвующих в спецоперации войск. Также министр уверяет, что «вооруженные силы получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику». Ранее о нехватке боеприпасов неоднократно говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры»,— сказал господин Шойгу.

Он также назвал важным вопросом наращивание возможностей ремонтно-восстановительных работ. «В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту»,— утверждает министр.

В феврале Евгений Пригожин утверждал, что его ЧВК, которая ведет бои под Бахмутом в Донбассе, перестала получать боеприпасы. В том же месяце он заявил, что «Вагнеру» начали отгружать боеприпасы. В конце апреля Евгений Пригожин вновь заговорил о «снарядном голоде» в его частной армии. В нем он обвинял руководство Минобороны.

В марте американский Институт изучения войны пришел к выводу, что господин Пригожин смягчил риторику в адрес Министерства обороны России, опасаясь остаться без его поддержки. Источники Bloomberg сообщало, что Евгений Пригожин планирует свернуть операции своей ЧВК на Украине в пользу Африки в связи с нехваткой боеприпасов и людей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».