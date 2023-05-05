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Коммерсантъ FM
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Пригожин: ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором сообщил, что его военная компания будет удерживать позиции в Бахмуте (Артемовске) до 9 мая. 10 мая ЧВК передаст позиции подразделениям Министерства обороны. В Кремле сказали, что в курсе этого заявления.

Евгений Пригожин с бойцами ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин с бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: @concordgroup_official

Евгений Пригожин с бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: @concordgroup_official

Евгений Пригожин заявил, что, согласно первоначальному плану, ЧВК должно было занять город к 9 мая. По его словам, сейчас бойцам ЧВК осталось взять 2 кв. км Бахмута из 45 кв. км. Однако из-за снарядного голода, который господин Пригожин оценил в 90%, и высоких потерь личного состава ЧВК не будет продолжать бой.

«Прошу начальника Генерального штаба подписать боевое распоряжение в адрес "Группы Вагнера" на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях»,— заявил господин Пригожин.

«Остатки ЧВК "Вагнер"», по его словам, будут выведены в «тыловые лагеря, чтобы зализать раны». Там они будут до тех пор, пока, по словам господина Пригожина, вновь не потребуются России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе готовящегося выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута, однако от иных комментариев он отказался. «Этот вопрос касается хода СВО»,— подчеркнул господин Песков.

2 мая, выступая на селекторном совещании, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что были приняты меры по увеличению темпов производства оружия и техники для участвующих в спецоперации войск. Также министр заверил, что «вооруженные силы получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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