Bloomberg сообщил о планах Пригожина свернуть операции ЧВК «Вагнер» на Украине

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и спецслужбам, сообщило, что бизнесмен Евгений Пригожин планирует свернуть операции своей частной военной компании «Вагнер» на Украине в пользу Африки в связи с нехваткой боеприпасов и людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин информацию Bloomberg не подтвердил. «Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины»,— ответил бизнесмен (слова Евгения Пригожина приводит его пресс-служба).

Bloomberg сообщает, что силовики и политическое руководство РФ рассматривают господина Пригожина как «растущую угрозу». По данным Bloomberg, ЧВК «Вагнер» столкнулась с нехваткой людей после того, как Евгению Пригожину запретили вербовать заключенных. В феврале Евгений Пригожин жаловался на ограничение поставок боеприпасов, но позже сказал, что проблема решена.

Источники Bloomberg сообщают, что высшее российское командование «посеяло сомнения» у президента Владимира Путина насчет «хваленой военной мощи» ЧВК «Вагнер». Главным образом это связано с тем, что Бахмут, несмотря «на месяцы попыток и ошеломляющие потери», так и не был взят бойцами частной компании.

Источники, близкие к Кремлю, заявили, что, по мнению российского командования, имеющиеся на данный момент результаты ЧВК «Вагнер» во многом достигнуты благодаря отправленным в зону боевых действий заключенным.

Bloomberg указывает на опубликованное объявление о приеме наемников в ЧВК «Вагнер». В объявлении, сообщает агентство, говорится о наборе на 6 месяцев на Украину и на 9–14 месяцев в Африку. При этом желающие служить в Африке будут отправлены в резерв, отмечает агентство. Где было опубликовано объявление, не уточняется.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. О том, что ЧВК «Вагнер» набирает заключенных для участия в специальной военной операции на Украине, стало известно осенью того же года. Отработавшие полугодовой контракт заключенные получают помилование. Как поясняли в СПЧ, заключенные освобождаются секретным указом Владимира Путина. По данным Белого дома, около 40 тыс. человек в рядах ЧВК «Вагнер» — заключенные.

В феврале 2023 года Евгений Пригожин заявил о завершении набора заключенных. Позднее в одном из интервью он сказал, что ЧВК «Вагнер» «не отказывалась от заключенных», но, согласно принятому решению, заключенные пойдут «куда-то там в воинские подразделения». «Это уже за пределами моей компетенции»,— сказал он тогда, отказавшись рассказывать подробности.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян