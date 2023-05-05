Шойгу проинспектировал в Южном военном округе подготовленную для спецоперации технику

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ, где провел инспекцию готовности военной техники и вооружения, направляемые в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ.

Сергей Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за материально-техническое обеспечение армии, «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск всем необходимым вооружением и военной техникой».

Сообщается, что господин Кузьменков представил министру новые партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения армии. Сергей Шойгу также проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из зоны проведения спецоперации, передает пресс-служба.

Генерал-полковник доложил главе Минобороны, что благодаря переходу ремонтных подразделений Вооруженных сил России и бригад предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на круглосуточный режим работы количество отремонтированной техники в сутки превышает число вышедшей из строя в соотношении три к двум.

Алексей Кузьменков занял должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ 30 апреля. Предыдущий замминистра — генерал-полковник Михаил Мезинцев оставил пост 27 апреля, сообщали СМИ. С 2018 по 2019-й годы господин Кузьменков был заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

2 мая Сергей Шойгу провел селекторное совещание, на котором заявил, что в России начато серийное производство новейших типов вооружения. Число закупаемых основных образцов вооружения выросло в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом, особо востребованных — в 7 раз. Министр заверил, что «вооруженные силы получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику».

В феврале предприниматель Евгений Пригожин утверждал, что его ЧВК, которая ведет бои под Бахмутом в Донбассе, перестала получать боеприпасы. В том же месяце он заявил, что «Вагнеру» начали отгружать боеприпасы. В конце апреля Евгений Пригожин вновь заговорил о «снарядном голоде» в его частной армии. В нем он обвинял руководство Минобороны.

Что происходит на 436-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов