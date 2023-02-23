Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что проблема с нехваткой боеприпасов у ЧВК «Вагнер» решена. По его словам, отгрузка уже началась и необходимые бумаги подписаны.

«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны»,— приводит пресс-служба слова основателя частной военной компании.

Господин Пригожин также поблагодарил всех, кто причастен к возобновлению поставок. «Спасибо. От парней спасибо»,— сказал он.

Ранее Евгений Пригожин утверждал, что его ЧВК, которая ведет бои под Бахмутом в Донбассе, перестала получать боеприпасы. Он утверждал, что привлек все связи и «обошел все кабинеты», но проблему решить не смог. В Минобороны эту информацию отрицали. 21 февраля ведомство сообщило, что «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».