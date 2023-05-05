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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 436-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 5 мая

Как узнал «Ъ», японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт. Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:11. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад «вести себя прилично» и уважать всех участников международного сообщества.

10:04. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 31 марта.

9:55. «Военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске»,— сообщил губернатор Ростовской области.

9:45. Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для ВС РФ, в первую поставку вошли несколько десятков тысяч костюмов и фуражек.

9:37. Fortum заявила, что официально уведомила власти РФ о возражении против передачи акций во внешнее управление.

9:36. Суд отказался заочно арестовать участвующего в спецоперации мэра Большого Камня.

9:35. Пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотного летательного аппарата, второй на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. В настоящий момент возгорание потушено.

9:13. Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, процесс дедолларизации мировой экономики идет, заявил в интервью «РИА Новости» Небензя.

9:09. Командный пункт ВВС ЮАР разрешил российскому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на военно-воздушной базе Уотерклоф, расположенной недалеко от столицы республики городе Претория. Как уточняет Business Day, самолет приземлился 24 апреля. Базу он покинул спустя четыре часа.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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9:04. В России осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay. Об этом пишут «Известия».

8:48. В марте 2023 года по сравнению с 2022 годом объем денежных переводов из России в Казахстан вырос в 2,7 раз. Общая сумма переводов достигла 12,2 млрд тенге ($27,5 млн). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана.

8:48. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США никогда не поддержат идею о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он отметил, что в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой большинства стран—членов международной организации.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 435-й

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