Что происходит после ввода войск России на Украину. День 436-й

Как узнал «Ъ», японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт. Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:11. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад «вести себя прилично» и уважать всех участников международного сообщества.

10:04. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 31 марта.

9:55. «Военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске»,— сообщил губернатор Ростовской области.

9:45. Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для ВС РФ, в первую поставку вошли несколько десятков тысяч костюмов и фуражек.

9:37. Fortum заявила, что официально уведомила власти РФ о возражении против передачи акций во внешнее управление.

9:36. Суд отказался заочно арестовать участвующего в спецоперации мэра Большого Камня.

9:35. Пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотного летательного аппарата, второй на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. В настоящий момент возгорание потушено.

9:13. Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, процесс дедолларизации мировой экономики идет, заявил в интервью «РИА Новости» Небензя.

9:09. Командный пункт ВВС ЮАР разрешил российскому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на военно-воздушной базе Уотерклоф, расположенной недалеко от столицы республики городе Претория. Как уточняет Business Day, самолет приземлился 24 апреля. Базу он покинул спустя четыре часа.

9:04. В России осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay. Об этом пишут «Известия».

8:48. В марте 2023 года по сравнению с 2022 годом объем денежных переводов из России в Казахстан вырос в 2,7 раз. Общая сумма переводов достигла 12,2 млрд тенге ($27,5 млн). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана.

8:48. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США никогда не поддержат идею о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он отметил, что в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой большинства стран—членов международной организации.