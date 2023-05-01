Главные новости за выходные 29 апреля — 1 мая

В Брянской области днем 1 мая на 136-м километре железной дороги Брянск—Унеча из-за подрыва путей сошел с рельсов состав, перевозивший топливо и строительные материалы. Состав принадлежал Белорусской железной дороге. На месте инцидента произошел пожар, который потушили через несколько часов. Пострадавших нет. В РЖД причиной инцидента назвали «незаконное вмешательство посторонних лиц». По данным СМИ, на юго-западе региона ввели план «Перехват».

Утром 1 мая в Гатчинском районе Ленинградской области была подорвана опора линии электропередачи. По данным СМИ, на месте подрыва были обнаружены еще три взрывных устройства. ФСБ возбудила дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Минобороны разработало изменения в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Согласно проекту, электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать, используя государственные информационные ресурсы.

Должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ, занял генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщила 30 апреля пресс-служба оборонного ведомства. Предыдущий замминистра — генерал-полковник Михаил Мезинцев — оставил пост 27 апреля.

Россиянин Ян Непомнящий 30 апреля проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню. Победу в поединке, проходившем в Астане, китайцу обеспечили упрямство, позволившее трижды отыграться в классической части, и смелость, принесшая ему успех в четвертой партии тай-брейка.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле со стороны Украины поселка Суземка погибли два мирных жителя. Один жилой дом разрушен снарядом полностью, еще два — частично.

Президент США Джо Байден встретился с семьей журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже. Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, «президент и первая леди США Джилл Байден участвуют в неформальной встрече с семьей Эвана Гершковича» — его родителями Эллой Мильман и Михаилом Гершковичем, а также сестрой Даниэль Гершкович. Встреча прошла в Вашингтоне.

30 апреля умер модельер Вячеслав Зайцев на 86-м году жизни. Как сообщал телеканал РЕН, по предварительным данным, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.