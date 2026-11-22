Два россиянина насмерть разбились в аварии на юге Чили
Два гражданина России погибли и еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в восточной части Чили. Информацию ТАСС подтвердили в российском посольстве.
Пострадавшим уже помогли врачи, госпитализация им не потребовалась. Дипломатическое представительство заверило, что поддерживает связь с их родственниками и родными погибших.
По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 21 ноября. Россияне ехали в туристическом микроавтобусе в город Пуэрто-Наталес. Двигаясь на 160-м км трассы № 9, машина врезалась в грузовик, ехавший по встречной полосе. Обстоятельства ДТП еще выясняются.