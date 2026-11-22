Я, мы, Рокки
Сможет ли история создания легендарного фильма повторить успех оригинала
На российские экраны вышел фильм «Рокки — это я». Он рассказывает о том, как Сильвестр Сталлоне создавал свою знаменитую спортивную драму 1976 года.
Актер сам написал сценарий истории о боксере из Филадельфии и исполнил главную роль. Картина стала культовой, получила три «Оскара» и собрала в мировом прокате около $225 млн при бюджете всего в $1 млн. Спустя полвека эта история легла в основу нового фильма, уже о самом Сталлоне и его пути к голливудскому успеху.
Сильвестра Сталлоне сыграл Энтони Ипполито. Для актера это уже не первое перевоплощение в голливудскую легенду: ранее он исполнил роль молодого Аль Пачино в сериале о создании «Крестного отца». Режиссером стал Питер Фаррелли, автор оскароносной «Зеленой книги». И хотя история Сталлоне известна до мелочей, следить за ней от этого не менее интересно, считает кинокритик Егор Москвитин:
«“Рокки — это я” — это, возможно, самый воодушевляющий, окрыляющий и согревающий фильм, который выйдет до конца 2026 года. Потому что это действительно история о человеке, который верит в свою мечту, в то, что он главный герой в истории своей жизни, и благодаря поддержке тех, кто его любит и верит в него, добивается успеха.
И самое поразительное в этой картине то, что мы все заранее знаем, что Сильвестр Сталлоне действительно сыграл Рокки.
Многие из нас знают, что этот фильм впоследствии победит на “Оскаре”, причем выиграет у “Таксиста” Мартина Скорсезе и у фильма “Вся президентская рать”.
Но, тем не менее, мы все равно смотрим этот фильм как динамичное, непредсказуемое и захватывающее приключение.
Секрет, во-первых, в том, что кроме самой истории Сильвестра Сталлоне нам рассказывается о создании фильма, и это такой же захватывающий производственный роман, как, например, сериал “Предложение”, который описывал создание “Крестного отца”. А во-вторых, фильм цепляет тем, что он показывает механику борьбы за свою мечту: герой все время сомневается, но, тем не менее, понимает, как принимать правильные решения. И это очень-очень окрыляет. Плюс очень мягкий и теплый юмор, много забавных и трогательных моментов — абсолютный хит, который стоит посмотреть всем».
Оригинальный «Рокки» в свое время собрал в мировом прокате $225 млн и обошел по кассовым сборам такие фильмы, как «Вся президентская рать», «Телесеть» и «Таксист». Сможет ли история создания голливудского хита повторить его коммерческий успех, рассуждает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:
«Конечно же, у нас в России знают и уважают творчество Сильвестра Сталлоне. Фильм “Рокки” в свое время произвел фурор. Но насколько аудитория сейчас, та, которая смотрела этот фильм изначально, готова пойти в кинотеатр, конечно, есть некие сомнения.
Тем не менее, рассчитываю, что релиз сможет собрать за первый уик-энд ориентировочно 40-50 млн руб., то есть получится занять третье-четвертое место в прокате.
В целом же, продолжение проката, я думаю, будет работать, то есть фильм на долгосрочную перспективу. Однако важно отметить, что чем ближе декабрь, тем выше конкуренция, и как он будет себя показывать относительно других премьер — это уже другой вопрос.
До сих пор идет в прокате и уверенно держится в лидерах “Рождение империи”, стартует еще одна сказка “Колотун и волшебное Королевство”, часть семейной аудитории она заберет. Продолжает спустя полтора месяца проката работать “Битва моторов”, прямой конкурент фильму “Рокки”».
На Rotten Tomatoes фильм «Рокки — это я» получил высокие оценки и критиков, и зрителей. Для сравнения: вышедший весной байопик Майкла Джексона профессиональные обозреватели разгромили. Но зрителям картина понравилась, и в мировом прокате она собрала больше $1 млрд.