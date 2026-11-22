Секрет, во-первых, в том, что кроме самой истории Сильвестра Сталлоне нам рассказывается о создании фильма, и это такой же захватывающий производственный роман, как, например, сериал “Предложение”, который описывал создание “Крестного отца”. А во-вторых, фильм цепляет тем, что он показывает механику борьбы за свою мечту: герой все время сомневается, но, тем не менее, понимает, как принимать правильные решения. И это очень-очень окрыляет. Плюс очень мягкий и теплый юмор, много забавных и трогательных моментов — абсолютный хит, который стоит посмотреть всем».