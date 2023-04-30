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Коммерсантъ FM
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Байден встретился с семьей арестованного в России за шпионаж журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден встретился с семьей Эвана Гершковича, корреспондента газеты Wall Street Journal, арестованного в России за шпионаж. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Как сообщили в пресс-пуле, «президент и первая леди США Джилл Байден участвуют в неформальной встрече с семьей Эвана Гершковича» — его родителями Эллой Мильман и Михаилом Гершковичем, а также сестрой Даниэль Гершкович. Встреча прошла в Вашингтоне. Ранее Джо Байден говорил с членами семьи журналиста по телефону.

Также сообщается, что Джо Байден встретился 29 апреля с американской баскетболистской Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России по статье о контрабанде наркотиков, вернувшаяся в США в результате обмена на Виктора Бута, обвиненного в США по статье о торговле оружием.

Журналист Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Сейчас журналист находится в СИЗО «Лефортово». МИД России не пустил американских дипломатов к Гершковичу в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

По версии ФСБ, журналист собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Как сообщил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого Гершкович брал интервью в ходе командировки, журналист интересовался местными военными предприятиями, а также спрашивал про общение депутата с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Анастасия Ларина

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