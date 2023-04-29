Минобороны предложило формировать электронные личные дела призывников на основе данных из госресурсов

Минобороны разработало изменения в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Согласно проекту, электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать, используя государственные информационные ресурсы.

Документ определяет перечень сведений, которые в электронной форме получают военкоматы. Среди госресурсов, которые будут использовать военкоматы — системы портала «Госуслуг», сферы здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия. Проект постановления также определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,— повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде.

Согласно закону о цифровизации воинского учета, в России вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или через портал «Госуслуги», при этом традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя остаются.

«Формирование и рассылка этих (электронных.— “Ъ”) повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий посредством Реестра воинского учета, ведение которого осуществляется в соответствии с Положением о воинском учете»,— говорится в проекте Минобороны. Исполнение указанного документа не требует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, отмечает военное ведомство.

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