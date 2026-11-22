Задача на миллион
Можно ли считать задачу тысячелетия решенной, если доказательство написал ИИ
Искусственный интеллект помог решить математическую задачу тысячелетия. Всего таких задач семь. Одну из них, теорему Пуанкаре, доказал российский ученый Григорий Перельман еще 20 лет назад. В список входит и гипотеза Римана. Как утверждает сотрудник Anthropic Левент Альпеге, он нашел решение всего за полтора месяца благодаря модели Claude.
Его работу уже проверили две независимые друг от друга математические организации. Ошибок они не нашли. Институт Клэя обещает премию в размере $1 млн за решение каждой из задач тысячелетия. Там назвали впечатляющим достижение сотрудника Anthropic, но отметили, что предстоит полноценная научная проверка.
У ученых будет очень много вопросов, считает доцент мехмата МГУ, издатель научно-популярного проекта N+1 Андрей Коняев. По его словам, ИИ мог заимствовать тезисы из уже существующих публикаций:
«Гипотеза Римана — это гипотеза о свойствах нулей некоторой функции. Есть очень специальная функция, и мы хотим доказать, что ее нули лежат на одной специальной прямой. Это очень важно для криптографии, потому что функция используется в анализе и в теории чисел.
Этот человек уже кучу гипотез доказал, на самом деле, используя Claude. Он построил контрпример к гипотезе еще летом. Второе — ничего пока не верифицировано. Его статья переведена в язык Lean и проверена формально. Это означает, что внутри все переходы логичны. Но проблема с верификацией в том, что, когда переводишь предпосылки, из которых хочешь вывести утверждение, часто бывают косяки. В результате само утверждение не доказано.
Успехи ИИ в математике выглядят так: либо это контрпример к гипотезе, которая оказывается неверна, либо доказательство, которое уже почти было у людей. Оно было почти готово, никакого ИИ, люди планировали еще год его допиливать.
Президент Американского математического общества даже приложил сырой препринт доказательства гипотезы Римана на 940 страниц. В очередной раз товарищ зачем-то испортил людям жизнь, потому что люди готовились выпустить нормальные доказательства, а теперь им пришлось выкатывать сырое».
Публикация доказательства гипотезы Римана с помощью Claude совпала с появлением чернового решения от итальянского математика Алессандро Масулло. В своей работе он не использовал ИИ. На доказательство он потратил почти 12 лет.
У Масулло остаются шансы на премию, так как доказательство от Claude не лишено ошибок. Однако обвинять сотрудника Anthropic в плагиате бессмысленно, говорит гендиректор компании «А-Я Эксперт» Роман Душкин:
«Вся математика устроена так, что люди делают доказательства на плечах других.
Предыдущие результаты по гипотезе Римана были опубликованы, и то, что Альпеге их использовал в своей работе, говорит о том, что он знает, какие результаты можно брать, а какие — нет.
Правилами Института Клэя вообще не оговорено, кто может эту гипотезу доказать или опровергнуть и какими инструментами. Там есть формальные требования: доказательство должно быть опубликовано в серьезном журнале, а апробация должна занимать два года. То есть математическое сообщество принимает доказательства, сделанные при помощи механических инструментов.
В доказательстве от Anthropic есть геометрический предикат, который висит в вакууме. Формально доказательство верное, но посылка не очень понятная: что это за предикат такой, из которого потом следует правильное доказательство.
Есть еще один момент. Математик Алессандро Масулло опубликовал срочный анонс доказательства гипотезы Римана на 940 страницах. Несколько групп других математиков при помощи тех же технологий, с применением систем искусственного интеллекта, нашли в этих 940 страницах пробелы.
Шансы на миллион долларов сохраняются и у Масулло, который решал без ИИ, и у сотрудника Anthropic. Через два года модели искусственного интеллекта и системы на их основе будут настолько мощны, что, я прошу прощения, гипотезу Римана докажут за ночь полностью верифицированно».
Как пишет The Guardian, у научного сообщества вызвал подозрение и тот факт, что сотрудник Anthropic объявил о решении задачи тысячелетия в разгар IPO компании. Сам Альпеге назвал это обычным совпадением.