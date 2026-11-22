Этот человек уже кучу гипотез доказал, на самом деле, используя Claude. Он построил контрпример к гипотезе еще летом. Второе — ничего пока не верифицировано. Его статья переведена в язык Lean и проверена формально. Это означает, что внутри все переходы логичны. Но проблема с верификацией в том, что, когда переводишь предпосылки, из которых хочешь вывести утверждение, часто бывают косяки. В результате само утверждение не доказано.