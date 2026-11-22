Спрос на зимнее дизтопливо в Казахстане пока ограничен из-за теплой погоды, поставщики в основном закупают небольшие объемы под конкретные запросы, указывается в обзоре Argus. По данным аналитиков, запасы летнего и зимнего дизтоплива на казахстанских нефтебазах к 13 ноября увеличились до 341,2 тыс. тонн с 335,5 тыс. тонн неделей ранее. Стоимость импортных партий межсезонного и летнего дизтоплива с поставкой в Казахстан на неделе 9–13 ноября составляла $1,15–1,25 тыс. за тонну на российско-казахстанской границе против $1,2–1,25 тыс. неделей ранее.