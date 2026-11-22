Дизель сливает покупателей
Предложение топлива из России в Центральной Азии может сократиться
Ремонты на российских НПЗ могут привести к сокращению поставок топлива в Центральную Азию, не исключают аналитики Argus. Наиболее вероятно ограничения затронут Киргизию и Таджикистан, зависимость которых от поставок из России особенно высока. Узбекистан и Казахстан хеджируют эти риски за счет собственной переработки.
Предложение российского зимнего дизтоплива в странах Центральной Азии может сократиться из-за внеплановых ремонтов на НПЗ в России, указано в обзоре Argus (есть у “Ъ”).
По оценке источника “Ъ” в отрасли, количество работающих российских НПЗ остается ограниченным, хотя отдельные предприятия постепенно возвращаются к работе.
17 ноября вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке и поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих мощностей, обеспечить «дополнительные объемы внеклассового топлива» и продолжить импорт нефтепродуктов. В Минэнерго “Ъ” комментариев не предоставили.
Спрос на зимнее дизтопливо в Казахстане пока ограничен из-за теплой погоды, поставщики в основном закупают небольшие объемы под конкретные запросы, указывается в обзоре Argus. По данным аналитиков, запасы летнего и зимнего дизтоплива на казахстанских нефтебазах к 13 ноября увеличились до 341,2 тыс. тонн с 335,5 тыс. тонн неделей ранее. Стоимость импортных партий межсезонного и летнего дизтоплива с поставкой в Казахстан на неделе 9–13 ноября составляла $1,15–1,25 тыс. за тонну на российско-казахстанской границе против $1,2–1,25 тыс. неделей ранее.
Киргизские компании, указано в обзоре Argus, приобрели партии российского Аи-92 с поставкой в ноябре по $1,05–1,08 тыс. за тонну. По данным аналитиков, один из трейдеров в стране также получил предложение о приобретении партии этого бензина по $1,1–1,15 тыс. за тонну, но отказался от покупки из-за наличия запасов.
Поставки российских нефтепродуктов в страны региона осуществляются в том числе в рамках межправительственных соглашений, напоминает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Согласно открытым источникам, говорит он, суммарный объем отгрузок дизтоплива из РФ в Киргизию, Казахстан и Таджикистан в этом году планируется в объеме 1,45 млн тонн.
Наиболее чувствительны к возможному сокращению российских поставок Таджикистан и Киргизия из-за высокой зависимости от российского топлива — оно составляет до 91% импорта, говорит старший аналитик аналитического центра «Яков и партнеры» Виктория Трифонова.
Как подчеркивает эксперт, снижение предложения из-за ремонтных простоев необязательно приведет к немедленному дефициту в странах региона за счет накопленных запасов и поставок из других стран. Однако для Киргизии, продолжает аналитик, отдельный риск связан с возможным ограничением поставок Аи-95. Узбекистан и Казахстан располагают собственной переработкой, что несколько снижает их зависимость от импорта готового топлива, добавляет госпожа Трифонова.
Сергей Терешкин добавляет, что рынки Центральной Азии не являются премиальными по уровню цен, и российским экспортерам может быть выгоднее направлять дизтопливо на другие направления даже с учетом дополнительных логистических расходов. Таким образом, отмечает эксперт, конкуренция за российские объемы возникает не только между внутренним и внешним рынками, но и между различными экспортными направлениями.
Россия частично открыла экспорт дизтоплива 10 октября после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам. Общие ограничения на экспорт топлива действуют до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, с учетом исключений Россия сможет экспортировать на мировые рынки в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива, но атаки на НПЗ могут повлиять на объемы поставок. По оценкам двух источников “Ъ”, морской экспорт дизтоплива из России в ноябре может составить около 1 млн тонн (см. “Ъ” от 18 ноября).