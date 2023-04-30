Двое жителей поселка Суземка Брянской области погибли при обстреле

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле села Суземка погибли два мирных жителя. Один жилой дом разрушен снарядом полностью, еще два разрушены частично. Ранее губернатор сообщал об одном раненном при обстреле.

«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения»,— написал губернатор в Telegram.

21 апреля на жилой дом в городе Клинцы Брянской области упал беспилотник. 18 апреля беспилотник атаковал военкомат в городском округе Новозыбков.

Анастасия Ларина