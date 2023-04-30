Шахматный мир получил китайского короля

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл второй матч за титул чемпиона мира по шахматам. На сей раз — не отказавшемуся от звания безусловному в нынешнем веке фронтмену Магнусу Карлсену, которому уступил в 2021 году в Дубае, а казавшемуся чуть ли не случайным претендентом Дин Лижэню. Победу в поединке, проходившем в Астане, китайцу обеспечили упрямство, позволившее трижды отыграться в классической части, и смелость, принесшая ему успех в четвертой партии тай-брейка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / FIDE Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Матч, завершившийся в воскресенье в Астане, вряд ли когда-нибудь будут приводить в качестве примера эталонного с точки зрения класса игры на том уровне, выше которого в шахматах уже ничего нет. Скорее наоборот: он показал, что и чемпионские поединки могут быть доверху наполнены ошибками и срывами, что их участники могут оказаться совсем не похожими на принявшие человеческий облик почти безотказные компьютерные программы.

Но в историю он, безусловно, войдет — как самый, может быть, острый и драматичный среди всех матчей за ценный титул.

И как самый спортивный, что ли, в том смысле, что, как это часто случается в других видах, наплевал на логику — одну из основных вроде бы шахматных составляющих, так или иначе торжествовавшую практически во всех предыдущих битвах за титул. Это касается всех его аспектов — и хода борьбы, в котором, как ни старайся, невозможно было нащупать более или менее устойчивых трендов, и конечно, его исхода.

Логика настаивала на том, что 17-м чемпионом мира должен стать россиянин Ян Непомнящий, уже сыгравший один такой матч. В 2021 году он с разгромным счетом уступил в нем в Дубае безусловному фронтмену шахмат нынешнего века Магнусу Карлсену. Но прошлым летом норвежец от звания отказался, а Непомнящий, с большим перевесом выигрывавший кандидатские турниры, накопивший необходимый для восхождения на вершину опыт, представлялся бесспорным лидером среди преследователей Карлсена. Однако 17-м чемпионом мира стал его соперник, подаривший Китаю очередной громкий спортивный прорыв. В женских шахматах доминирование этой страны, сейчас близкое к абсолютному, давно уже превратилось в вещь привычную. Но в шахматах мужских она до сих пор близко к титулу не подбиралась.

А принес его Китаю 30-летний гроссмейстер, которого перед астанинским матчем тянуло назвать чуть ли не случайным претендентом. Статус он получил благодаря демаршу Карлсена, в противном случае второе место на прошлогоднем кандидатском турнире в Мадриде с приличным отставанием от Непомнящего ничем принципиально не отличалось бы от восьмого. Лижэнь вот уже несколько лет не добивался по-настоящему ярких успехов.

Строго говоря, и в самом матче Дин Лижэнь играл не так, чтобы ставить его в один ряд с 16 предыдущими чемпионами мира: можно было без опасений нарваться на ухмылки хорошо разбирающихся в шахматах и их легендах людей.

В значительной степени триумф китайца — заслуга такого же небезупречного Яна Непомнящего.

Но кое-что делает его все-таки очень-очень заслуженным, даже примечательным по любым меркам, в том числе по меркам главных легенд.

Беспрецедентным было упрямство Дин Лижэня в классической части матча. На его не такой уж длинной — в 14 партий — дистанции он трижды оказывался в роли догоняющего и трижды отыгрывался. В третий раз — за два раунда до финиша, в тот момент, когда Непомнящий, казалось, в конце концов обрел необходимую для того, чтобы преимущество удержать, надежность.

И беспрецедентной была развязка поединка. Три первые партии тай-брейка вырулили к ничьим. Гроссмейстеры играли четвертую — снова в быстрые шахматы. Если бы ничьей обернулась и она, то тай-брейк продолжился бы блицем. И все шло к тому, что его не миновать.

У Яна Непомнящего были белые фигуры, и он добился такой позиции, когда мир фактически неизбежен: от приставаний ферзя черному королю не увернуться.

Да и, собственно, зачем уворачиваться, если проигрыш все равно тому, кому он принадлежит, не грозит?

Соперники уже повторяли ходы. А комментаторы матча, то есть известные гроссмейстеры, уже смаковали грядущий блиц. Некоторые из них потеряли дар речи, когда увидели, что вместо того, чтобы новым повторением маневра короля ничью зафиксировать, Дин Лижэнь закрылся от шаха ладьей, переведя ее на g6 и подставив под неприятную, с виду чуть ли не смертельно опасную связку.

Это была какая-то фантастическая смелость, учитывая цену партии, то обстоятельство, что времени на часах у китайца оставалось около минуты.

Но он все равно хотел играть на победу!

А вскоре те же комментаторы, подозревавшие, что ходом ладьи Дин Лижэнь полез в петлю, с восторгом констатировали, что у него прекрасная позиция: две пешки рвутся в ферзи, а фигуры Яна Непомнящего скованы по рукам и ногам. И оставалось лишь узнать, сможет ли китаец в условиях цейтнота реализовать свое превосходство. Смог. Когда это было особенно нужно, когда ценнейший титул очутился на расстоянии вытянутой руки, Дин Лижэнь трансформировался в такого шахматиста, чье имя точно не стыдно упоминать в одном ряду с именами величайших из великих. И уже через несколько минут, видимо, с удовольствием читал на смартфоне поздравление от Магнуса Карлсена, своего предшественника, с принятием в клуб «бессмертных».

Алексей Доспехов