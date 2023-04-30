Заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению назначен Алексей Кузьменков

Должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ, занял генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Предыдущий замминистра — генерал-полковник Михаил Мезенцев оставил пост 27 апреля, сообщали СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузьменков

Фото: rosguard.gov.ru Алексей Кузьменков

Фото: rosguard.gov.ru

Согласно сообщению Минобороны, Алексей Кузьменков окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1992 году и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2014 по 2018 год был главой штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, с 2018 по 2019-й — заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению. С 2019 года господин Кузьменков работал в должности замдиректора Росгвардии.

Предыдущий замминистра Михаил Мизинцев работал в должности с 24 сентября 2022 года. До него в течение 12 лет вопросы обеспечения курировал генерал армии Дмитрий Булгаков. Детали отставок в оборонном ведомстве не раскрыли.