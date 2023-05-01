СМИ: на месте подрыва ЛЭП в Ленобласти нашли еще три взрывных устройства

На месте подрыва линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили еще три взрывных устройства, сообщает Telegram-канал 78 со ссылкой на источник. Он уточнил, что там продолжают работать оперативные службы ФСБ и МВД.

Инцидент произошел сегодня, 1 мая. По словам властей, до этого было обнаружено второе взрывное устройство, его разминировали, никто не пострадал. На Ленинградской АЭС заявили, что подрыв ЛЭП не повлиял на ее работу. ФСБ возбудило дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

Лаура Кеффер