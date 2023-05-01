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Коммерсантъ FM
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Сошедший в Брянской области с рельс из-за подрыва путей железнодорожный состав оказался белорусским

Сошедший в Брянской области с рельсов в результате взрыва грузовой поезд принадлежит Белорусской железной дороге, сообщает Минтранс Белоруссии. С рельсов сошли 8 из 78 вагонов, локомотивная бригада не пострадала.

Неустановленное взрывное устройство сработало в 10:17 на 136-м км перегона Унеча—Рассуха на расстоянии 50 м от грузового поезда №2528, сообщает министерство. Поезд шел со станции Гомель на станцию Брянск.

Работы на месте происшествия ведутся совместно Московской и Белорусской ж/д, сообщает Минтранс Белоруссии.

В правительстве Брянской области рассказали, что поезд перевозил топливо и строительные материалы. По информации «Известий», в поезде были только машинист и помощник локомотивной бригады. В РЖД причиной инцидента назвали «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта». ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что на месте происшествия начался пожар.

«Известия» сообщали, что после происшествия на юго-западе Брянской области был введен план «Перехват». Telegram-канал Baza обнародовал приметы возможного подозреваемого в подрыве: это мужчина, одетый в черное и с черным рюкзаком, приблизительно 40 лет, ростом около 170 см.

Мария Федотова

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