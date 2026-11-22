«Я хотел привлечь внимание этих троих, которые являются тремя наиболее важными фигурами … Я знаю, что у меня нет высшего образования, я не так образован, как другие (главы государств.— “Ъ”). Но ни у кого из них нет больше характера и представительности, чем у меня»,— добавил господин Силва. Он добавил, что постарался обратить внимание лидеров России, США и КНР на их роль в Совете безопасности ООН.