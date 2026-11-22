Президент Бразилии рассказал, как советовал Путину, Трампу и Си выпить вместе
Бразильский президент Лулу да Силва прокомментировал предположение о том, что именно он стал инициатором трехсторонних переговоров лидеров России, США и Китая. Он рассказал, что летом звонил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Си Цзиньпину, настаивая на том, чтобы они собрались втроем и выпили.
«Я не знаю, ответственен ли я за это, но я позвонил всем троим и сказал совершенно одно и то же: ради бога, встретьтесь, выпейте вместе пива или коньяка, виски, но поговорите и прекратите насилие»,— вспомнил господин Силва (цитата по CNN Brazil). Звонки состоялись в июле и августе.
«Я хотел привлечь внимание этих троих, которые являются тремя наиболее важными фигурами … Я знаю, что у меня нет высшего образования, я не так образован, как другие (главы государств.— “Ъ”). Но ни у кого из них нет больше характера и представительности, чем у меня»,— добавил господин Силва. Он добавил, что постарался обратить внимание лидеров России, США и КНР на их роль в Совете безопасности ООН.
Первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина обсуждалась с начала сентября. Она состоялась 19 ноября на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. По итогам переговоров главы государств подписали декларацию о мире. В последнем пункте документа указано, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.