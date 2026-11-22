Девяткин имеет гражданство Финляндии и России. В 2025 году его избрали в городской совет Лаппеенранты. Ранее он был исключен из парламентской группы «Левого альянса» после организации мероприятий с участием российского консульства, на которых вручали российские государственные медали. Сам политик объяснил, что мероприятия проводились для русскоязычных пенсионеров, а о награждении он заранее не знал.