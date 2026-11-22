Финский депутат 11 раз обжаловал решение закрыть границу с Россией
Депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин подал 11 жалоб в различные судебные инстанции, оспаривая решение властей Финляндии о закрытии границы с Россией. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
По данным издания, Девяткин выступает заявителем во всех обращениях. Верховный административный суд Финляндии зарегистрировал десять жалоб, касающихся закрытия пограничных переходов с Россией. По трем обращениям суд уже вынес решения, еще одно находится на рассмотрении. Кроме того, одна из жалоб направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Сам политик объяснил, что добивается пересмотра ограничений, поскольку закрытие границы мешает жителям Финляндии встречаться с родственниками в России и получать российские пенсии. У него самого есть родственники по обе стороны границы. Из-за ограничений прошлым летом ему пришлось ехать к семье через Норвегию и Мурманск — поездка туда и обратно заняла около трех дней.
«Дело нужно было передать в суд, чтобы определить, соответствует ли такое длительное и масштабное ограничение правам человека»,— заявил Девяткин в интервью Yle. Он считает, что пересечение границы можно организовать безопасно — например, с помощью предварительного бронирования и ограниченного количества автобусных рейсов. По его предложению, пересекать границу могли бы обладатели вида на жительство и необходимых проездных документов.
Девяткин имеет гражданство Финляндии и России. В 2025 году его избрали в городской совет Лаппеенранты. Ранее он был исключен из парламентской группы «Левого альянса» после организации мероприятий с участием российского консульства, на которых вручали российские государственные медали. Сам политик объяснил, что мероприятия проводились для русскоязычных пенсионеров, а о награждении он заранее не знал.
В Министерстве иностранных дел Финляндии сообщили Yle, что ответ страны на жалобу был направлен в ЕСПЧ в сентябре 2025 года. Срок рассмотрения дела пока неизвестен. Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года, обвиняя Россию в отправке мигрантов.