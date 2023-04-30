Умер модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни, сообщили РЕН ТВ и «Известия» и подтвердила Российская академия художеств. По предварительным данным, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Зайцев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вячеслав Зайцев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2016 году господину Зайцеву был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона», он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи.

Вячеслав Зайцев — народный художник России, лауреат Государственной премии, профессор, академик Российской академии художеств. Показы его коллекций проходили, в частности, в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, Флоренции и Токио. Кроме того, модельер занимался сценографией и театральным костюмом. За свою карьеру он выполнил сценические костюмы для более двух десятков московских театров, в том числе для Театра сатиры, МХАТа, Театра имени Евгения Вахтангова, Театра имени Моссовета и «Современника».

Эрдни Кагалтынов