Ранее, 2 ноября, Федеральная служба безопасности рекомендовала волонтерским и благотворительным организациям проверять гуманитарные грузы на предмет наличия взрывчатых и токсичных веществ. В спецслужбе предупреждали, что для маскировки самодельных взрывных устройств могут использоваться обычные предметы, внешне не вызывающие подозрений.