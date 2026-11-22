В ДНР мужчина попал в больницу из-за найденных на остановке отравленных купюр
В Макеевке Донецкой народной республики госпитализировали мужчину с признаками отравления после того, как он подобрал несколько банкнот номиналом 5 тыс. руб. Инцидент произошел 21 ноября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Деньги находились возле остановки общественного транспорта. Медикам пока не удалось определить вещество, вызвавшее отравление. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его состояние оценивается как стабильное.
Ранее, 2 ноября, Федеральная служба безопасности рекомендовала волонтерским и благотворительным организациям проверять гуманитарные грузы на предмет наличия взрывчатых и токсичных веществ. В спецслужбе предупреждали, что для маскировки самодельных взрывных устройств могут использоваться обычные предметы, внешне не вызывающие подозрений.