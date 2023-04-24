Глава разведки Украины Буданов заявил о приближении к договоренности по обмену «всех на всех»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва приближаются к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». Так он ответил на соответствующий вопрос «РБК-Украина», отметив, что к 24 апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Офис Президента Украины Кирилл Буданов

Фото: Офис Президента Украины

«Да, мы в принципе приближаемся к этому»,— заявил Кирилл Буданов. О планах обмена пленными в формате «всех на всех» он также говорил осенью 2022 года.

Москва и Киев регулярно сообщают об обменах пленными. 7 марта Россия сообщила о возвращении 90 российских военных, Украина — 130 украинских. В этот же день уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о нарушении со стороны Киева, пояснив, что ранее была достигнута договоренность об обмене военнопленными по формуле «160 на 160».

8 марта госпожа Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат, которых, по ее словам, отказались забрать из плена. «Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит…» — написала она 31 марта в своем Telegram-канале.

24 марта Киев сообщил о передаче всех тяжелораненых пленных, не назвав их число. 27 марта омбудсмен сообщила, что Украина передала пять тяжелораненых российских военных. 10 апреля Россия сообщила о возвращении 106 российских военных, Украина — 100. 16 апреля Украина заявила о возвращении 130 военных, Россия об обмене не сообщала. 17 апреля Татьяна Москалькова заявила, что работа по обмену тяжелораненых военных продолжается.

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Мария Федотова