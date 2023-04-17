Москалькова: работа по обмену тяжелораненых военных с Украиной продолжается

Минобороны России принимает меры, чтобы обмены тяжелораненых военнослужащих с Украиной не останавливались, заявила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, работа по обмену продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Министерство обороны сегодня предпринимает максимальные меры для того, чтобы обменные процессы не останавливались, шли. Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный Комитет Красного Креста с просьбой о посещении наших пленных с тем, чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь»,— утверждает омбудсмен.

16 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о большом пасхальном обмене военнопленными с Россией. По его словам, передача проходила последние дни в несколько этапов. В результате на Украину вернулись 130 военнослужащих. Сколько военных РФ было обменено, неизвестно. Российские официальные лица об обмене не говорили.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер