Москалькова сообщила о нарушении Украиной договоренностей при сегодняшнем обмене пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в ходе переговоров Украины и России изначально была достигнута договоренность об обмене военнопленными по формуле «160 на 160». Однако, сообщила она, в итоге Киев согласился вернуть только 90 военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня»,— говорится в Telegram-канале Татьяны Москальковой.

Сегодня, 7 марта, Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 пленных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 украинских военных.

Лусине Баласян