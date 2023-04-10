Минобороны сообщило о возвращении из плена 106 российских военнослужащих

Минобороны сообщило, что сегодня в результате переговоров возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона сообщила о возвращении из российского плена 100 военных.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В министерстве подчеркнули, что всем освобожденным из плена военным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев вернул из российского плена 100 военных. Как утверждает господин Ермак, среди них — участники боев в Мариуполе и Гостомеле, а также военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь». По его словам, некоторые из вернувшихся из плена «получили серьезные ранения, имеют заболевания».

31 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла об угрозе срыва обмена пленными с Украиной из-за позиции киевских властей.

7 марта Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских пленных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 украинских военных. По словам госпожи Москальковой, вместо ранее достигнутой договоренности по формуле «160 на 160» Украина согласилась обменять только 90 человек. На данный момент это был последний российско-украинский обмен пленными. При этом стороны в марте и апреле также передали друг другу по пять тяжелораненых пленных.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов