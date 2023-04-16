На Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о большом пасхальном обмене военнопленными с Россией. По его словам, передача проходила последние дни в несколько этапов. В результате на Украину вернулись 130 военнослужащих. Российские официальные лица об обмене не сообщали.

Последний раз об обмене военнопленными сообщалось 10 апреля. Россия вернула 106 военнослужащих, Украина — 100.

В своем посте в Telegram господин Ермак перечислил рода войск и служб, к которым относились военнопленные. Это — нацгвардейцы, пограничники, моряки, рядовые и сержанты, сотрудники специальной службы охраны транспорта. По его словам, они были взяты в плен на Бахмутском, Cоледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Андрей Ермак не уточнил, по какой формуле прошел обмен. Ранее сегодня пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором тот поручил до наступления Пасхи передать группу военнопленных Украине.

О возвращении российских военнопленных пресс-служба господина Пригожина не сообщила. Вчера, 15 апреля, глава парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что из украинского плена вернулись пять чеченских военных. По его словам, это произошло в результате переговоров, длившихся с декабря 2022 года.

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Лусине Баласян