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Коммерсантъ FM
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Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Украина передала пять тяжелораненых российских военных. Об этом она заявила журналистам.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я подтверждаю, что такое событие произошло. И действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы»,— ответила омбудсмен на соответствующий вопрос «Интерфакса». Важно, чтобы процесс репатриации продолжался, подчеркнула она.

Украина сообщила о передаче России всех тяжелораненых пленных, которые подлежали транспортировке, 24 марта. Тогда точное количество переданных людей не называлось. На кадрах было видно 5–6 человек.

24 марта Минреинтеграции Украины сообщило, что страна также вернула тела 83 погибших военнослужащих. Российская сторона эту информацию не комментировала.

7 марта российская и украинская стороны сообщали об обмене пленными. Минобороны России заявило о возвращении 90 российских военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак — о 130 украинских военных.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Фотогалерея

Кадры передачи раненых

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Фото: t.me / Koord_shtab

Фотографии передачи пленных, опубликованные Украинским координационным штабом

Фотографии передачи пленных, опубликованные Украинским координационным штабом

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

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Фото: t.me / Koord_shtab

Фотографии передачи пленных, опубликованные Украинским координационным штабом

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

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