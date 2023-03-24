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Коммерсантъ FM
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Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России тяжелораненых пленных. Утверждается, что переданы были все захваченные с начала военного конфликта российские военнослужащие, кто подлежал транспортировке. Точное число не сообщается. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

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Фото: t.me / Koord_shtab

Фотографии передачи пленных, опубликованные Украинским координационным штабом

Фотографии передачи пленных, опубликованные Украинским координационным штабом

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

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Фото: t.me / Koord_shtab

Фотографии передачи пленных, опубликованные Украинским координационным штабом

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

Фото: t.me / Koord_shtab

«В данном случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право»,— говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Как говорится в сообщении, это пленные были возвращены при участии Международного комитета Красного Креста во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций.

Там также опубликованы фотографии и видеозаписи мужчин в бинтах на носилках. На кадрах видно, как их переносят в машины скорой помощи. Можно опознать пять или шесть предположительно военнопленных.

В штабе отметили, что надеются на аналогичный шаг со стороны России и призывают международное сообщество «усиливать давление» на Москву.

Ранее сегодня Минреинтеграции Украины сообщило, что страна вернула тела 83 погибших военнослужащих. Российская сторона эту информацию пока также не комментировала.

Последний раз российская и украинская стороны сообщали об обмене пленными 7 марта. Минобороны России заявило, что в результате переговоров с Украиной были возвращены 90 российских военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 украинских военных. Точное число пленных с обеих сторон неизвестно, речь идет о тысячах человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Михаил Беляев

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