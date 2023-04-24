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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 425-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 24 апреля

Беспилотник, начиненный взрывчаткой, обнаружен в лесополосе в Богородском округе в Подмосковье. Совет ЕС по иностранным делам обсудит сегодня в Люксембурге ситуацию вокруг Украины. Республика Корея расширит список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо разрешение правительства. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:23. Южный окружной военный суд 25 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела гражданина Украины Григория Синченко, который обвиняется в шпионаже, диверсиях и других преступлениях на территории ДНР — ТАСС со ссылкой на суд.

8:49. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, обнаружен в лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе в Подмосковье — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:46. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что взятие Бахмута (Артемовска) даст России возможность наступать на Краматорск и Славянск. Так он объяснил отказ Киева отступить из города, несмотря на призывы союзников.

8:37. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после остановки из-за атаки дронов — дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

8:32. В ЕС и США критикуют президента Франции Макрона за попытки привлечь Китай к решению украинского кризиса без предварительных консультаций с союзниками — Bloomberg.

8:25. Совет ЕС по иностранным делам обсудит сегодня в Люксембурге ситуацию вокруг Украины. Дискуссия будет посвящена военной поддержке, санкциям, вопросам продовольственной безопасности и «украинской формуле мира» — материалы к заседанию совета.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:20. Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Как следует из данных ЕГРЮЛ, немецкая Henkel AG &Co больше не владеет ООО «Хенкель Рус», российское юрлицо на 100% принадлежит Lead Holding Ltd., зарегистрированной в ОАЭ.

8:16. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу в понедельник — Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот был атакован надводными беспилотниками, но атака была отбита.

8:11. Республика Корея с 28 апреля расширит с 57 до 798 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства — министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 424-й

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