Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москалькова опубликовала имена украинских солдат, которых отказались забрать из плена

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат. По ее словам, украинская сторона не захотела забрать их в рамках состоявшегося обмена военнопленными.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

7 марта Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских пленных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 украинских военных. По словам госпожи Москальковой, вместо ранее достигнутой договоренности «160 на 160» Украина согласилась обменять только 90 человек.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...