Новое дело по капремонту, иск о смене названия мэрии и поражение «Локомотива» в плей-офф

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
По букве закона
В Рыбинске с недоучившихся учеников взыскали стипендию через суд.
В Ярославской области экс-сотрудника ИК-1 будут судить за взятки.
Бывших руководителей ярославского МЧС приговорили за взятки.
В Ярославской области возбудили второе уголовное дело из-за капремонта домов. ФАС считает, что ярославский фонд капремонта ограничил конкуренцию при поиске подрядчика по замене лифтов.
В Россию из Перу экстрадирован обвиняемый в краже 9 млн руб. из банка в Ярославле.
В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за конфликта вокруг завода «Маяк».
Отставки и назначения
Слесарь-сантехник стал новым депутатом Ярославской областной думы.
В Ярославской области бизнес-омбудсмена переизбрали на третий срок.
Руководитель ярославского отделения «Новых людей» стала депутатом Госдумы РФ.
Городская и региональная политика
Мэрия Ярославля передаст области еще одно муниципальное учреждение.
Ярославское правительство создало отдельную структуру для работы в соцсетях.
В Ярославле часть бульвара Мира переименовали в честь Ивана Вахромеева.
Муниципалитеты Ярославской области заместили все коммерческие кредиты.
Ярославский бизнес
Ярославский бизнесмен отсудил деньги за перегороженный по указанию мэра проезд к стройке.
Торговую сеть в Ярославле накажут за рекламу продажи сахара по низкой цене.
Ярославское УФАС вынесло решение в споре предпринимателей о товарном знаке.
Транспортная реформа
Ярославским перевозчикам разрешат ездить на старых автобусах.
Московский перевозчик перерегистрировался на территории «ПАТП-1» в Ярославле.
В Ярославле установили единый тариф для маршрутов, выходящих за пределы города.
Цитаты недели
«Можно я вам тоже кое-что скажу не в качестве ответа? Я обращаю внимание, что когда мы с вами встретились и обсуждали очень важные многие вопросы, то потом после встречи вы вышли и дали такое интервью, которое полностью не соответствует тому, что говорилось на встрече. И я был крайне неприятно удивлен» (Губернатор Ярославской области Михаил Евраев остался недоволен высказываниями председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Хабибулина)
«В наш антирейтинг по загрязнению Волги попали завод имени Менделеева и "Северный водоканал" в Ярославской области» (Глава Росприроднадзора Светлана Радионова)
«Я прошу признать ярославский закон противоречащим федеральному в части употребления слов, не соответствующих языковым нормам современного русского литературного языка. У нас есть слова "городской голова" и "ярославская городская дума". Цель моя — вернуться к истокам. У нас была Дума, которая вела эффективную работу (до 1917 года.— “Ъ”). Я заставлю людей, которые живут в Ярославле, думать о Ярославле в первую очередь. Чтобы не "муниципулировать", а думать» (Бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон требует поменять «иностранные» названия органов власти)
Цифра недели
Ярославский ХК «Локомотив» проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 0:5 и завершил сезон, отдав серию со счетом 3:4.
ЧП недели
В Мышкине во всем городе пару часов отсутствовала вода. Причиной этому стала авария на высоковольтной линии электропередач. Однако ситуация была оперативно исправлена.
Фото недели
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
В Ярославле и Ярославском района 1 апреля на линии вышли 102 новых автобуса, оформленные в едином стиле.