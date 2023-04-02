Новое дело по капремонту, иск о смене названия мэрии и поражение «Локомотива» в плей-офф

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По букве закона

В Рыбинске с недоучившихся учеников взыскали стипендию через суд.

В Ярославской области экс-сотрудника ИК-1 будут судить за взятки.

Бывших руководителей ярославского МЧС приговорили за взятки.

В Ярославской области возбудили второе уголовное дело из-за капремонта домов. ФАС считает, что ярославский фонд капремонта ограничил конкуренцию при поиске подрядчика по замене лифтов.

В Россию из Перу экстрадирован обвиняемый в краже 9 млн руб. из банка в Ярославле.

В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за конфликта вокруг завода «Маяк».

Отставки и назначения

Слесарь-сантехник стал новым депутатом Ярославской областной думы.

В Ярославской области бизнес-омбудсмена переизбрали на третий срок.

Руководитель ярославского отделения «Новых людей» стала депутатом Госдумы РФ.

Городская и региональная политика

Мэрия Ярославля передаст области еще одно муниципальное учреждение.

Ярославское правительство создало отдельную структуру для работы в соцсетях.

В Ярославле часть бульвара Мира переименовали в честь Ивана Вахромеева.

Муниципалитеты Ярославской области заместили все коммерческие кредиты.

Ярославский бизнес

Ярославский бизнесмен отсудил деньги за перегороженный по указанию мэра проезд к стройке.

Торговую сеть в Ярославле накажут за рекламу продажи сахара по низкой цене.

Ярославское УФАС вынесло решение в споре предпринимателей о товарном знаке.

Транспортная реформа

Ярославским перевозчикам разрешат ездить на старых автобусах.

Московский перевозчик перерегистрировался на территории «ПАТП-1» в Ярославле.

В Ярославле установили единый тариф для маршрутов, выходящих за пределы города.

Цитаты недели

«Можно я вам тоже кое-что скажу не в качестве ответа? Я обращаю внимание, что когда мы с вами встретились и обсуждали очень важные многие вопросы, то потом после встречи вы вышли и дали такое интервью, которое полностью не соответствует тому, что говорилось на встрече. И я был крайне неприятно удивлен» (Губернатор Ярославской области Михаил Евраев остался недоволен высказываниями председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Хабибулина)

«В наш антирейтинг по загрязнению Волги попали завод имени Менделеева и "Северный водоканал" в Ярославской области» (Глава Росприроднадзора Светлана Радионова)

«Я прошу признать ярославский закон противоречащим федеральному в части употребления слов, не соответствующих языковым нормам современного русского литературного языка. У нас есть слова "городской голова" и "ярославская городская дума". Цель моя — вернуться к истокам. У нас была Дума, которая вела эффективную работу (до 1917 года.— “Ъ”). Я заставлю людей, которые живут в Ярославле, думать о Ярославле в первую очередь. Чтобы не "муниципулировать", а думать» (Бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон требует поменять «иностранные» названия органов власти)

Цифра недели

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 0:5 и завершил сезон, отдав серию со счетом 3:4.

ЧП недели

В Мышкине во всем городе пару часов отсутствовала вода. Причиной этому стала авария на высоковольтной линии электропередач. Однако ситуация была оперативно исправлена.

Фото недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле и Ярославском района 1 апреля на линии вышли 102 новых автобуса, оформленные в едином стиле.

Алла Чижова