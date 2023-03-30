Московский перевозчик перерегистрировался на территории «ПАТП-1» в Ярославле

ООО «Транспорт Ярославии», которое с 1 апреля начинает работать на рынке пассажирских перевозок в Ярославле, сменило адрес регистрации. Обновление появилось в базе ЕГРЮЛ 28 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въезд на территорию ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля Въезд на территорию ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля

До 28 марта перевозчик был зарегистрирован в Москве, теперь в качестве юридического адреса значится город Ярославль, Московский проспект, 112а. По этому же адресу зарегистрировано АО «ПАТП-1», которое в мае заканчивает работу на маршрутах в Ярославле.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», «Транспорт Ярославии» с конца мая будет крупнейшим перевозчиком в Ярославской агломерации. Компания заключила 8 госконтрактов на общую сумму в 20,5 млрд руб. Фирма будет обслуживать 14 городских и 11 пригородных маршрутов в Ярославле и Ярославском районе.

Андрей Иванов