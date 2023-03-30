Ярославское УФАС вынесло решение в споре предпринимателей о товарном знаке

Ярославское УФАС России разрешило спор двух предпринимателей о товарном знаке «Автолюкс», сообщили в ведомстве. Два обращения от индивидуальных предпринимателей о нарушении антимонопольного законодательства поступили в сентябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области

Оба предпринимателя утверждали, что исключительное право на товарный знак имеет только один из них. При этом один из обратившихся представил свидетельство на товарный знак, зарегистрированное в апреле 2022 года.

Другой предприниматель представил в Ярославское УФАС России подтверждение того, что спорное обозначение «Автолюкс» использовалось им ранее, о чем второй предприниматель хорошо знал, потому что они ранее вели совместную деятельность.

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства и вынес решение о признании ИП, зарегистрировавшего товарный знак, нарушившим Закон о защите конкуренции. Предприниматель, который использовал бренд «Автолюкс» ранее, может обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным правовой охраны товарного знака.

Антон Голицын