Мэрия Ярославля передаст области еще одно муниципальное учреждение

Мэрия Ярославля передаст в ведение правительства области муниципальное учреждение детский дом — центр педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», расположенный на улице Александра Невского. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный вход в мэрию Ярославля

Фото: Андрей Иванов Центральный вход в мэрию Ярославля

Фото: Андрей Иванов

Центр занимается круглосуточным приемом и содержанием детей по заявлению законных представителей и направлению департамента образования мэрии Ярославля. Как сказано в пояснительной записке к проекту решения, передача происходит в рамках поручения правительства России о переходе к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот.

Сейчас детский дом финансируется из регионального бюджета через субвенцию городскому бюджету. Согласно проекту, передача произойдет безвозмездно.

В последние годы мэрия Ярославля передала в ведение региона «Ярославльводоканал», Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, а также несколько школ.

Антон Голицын