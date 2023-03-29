В Россию из Перу экстрадирован обвиняемый в краже 9 млн рублей из банка в Ярославле

В Россию из Перу доставлен Леонид Лавров, который обвиняется в краже крупной суммы из банковского хранилища. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый

Фото: Генеральная прокуратура РФ Обвиняемый

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Выдачи россиянина добилась от Перу Генпрокуратура России. Как сообщили в Генпрокуратуре, мужчина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, в 2016 году Ларов был сотрудником ПАО «Росгосстрах Банк» и похитил более 9 млн руб. из хранилища в операционном офисе «Ярославский». Кроме того, он пытался с сообщниками похитить более 211 млн руб., принадлежащих страховой компании ООО «СК «РГС-Жизнь».

В 2017 году мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в розыск. В ноябре 2021 года его задержали в Перу, и генпрокуратура России направила запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, на протяжении 2021–2022 годов Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительно представлялись материалы и доказательства. Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Перу удалось добиться решения о его выдаче в Россию»,— говорится в сообщении.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Леонид Лавров доставлен в Москву.

Алла Чижова