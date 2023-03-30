Ярославское правительство создало отдельную структуру для работы в соцсетях

Правительство Ярославской области учредило автономную некоммерческую организацию «Открытый регион», которая займется «развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций». Постановление об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

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Фото: Правительство Ярославской области Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

На создание «Открытого региона» правительство области в качестве учредительного взноса выделило 22 млн руб. Новая структура займется ведением государственных страниц в социальных сетях.

«Правительство Ярославской области запустило процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 1500 страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. На сегодняшний день все больше жителей обращаются к органам власти через социальные сети»,— объяснили создание новой структуры в правительстве Ярославской области.

В правительстве рассказали, что ведение пабликов госорганов в соцсетях предписывает федеральный закон. Аналогичная практика есть в ряде регионов.

«Учитывая кратное увеличение количества госпбаликов в связи с внесением изменений в закон, а также тенденцию на коммуникацию с жителями через соцсети, правительством региона принято решение перенять передовой опыт и создать отдельную структуру. Конечная цель и фокус внимания — это движение органов власти в сторону более плотного диалога с жителями»,— добавили в правительстве Ярославской области.

В новой структуре будут работать около 15 человек.

Антон Голицын