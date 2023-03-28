Муниципалитеты Ярославской области заместили все коммерческие кредиты

Муниципальные образования Ярославской области заместили коммерческие кредиты бюджетными в 2022 году. Об этом во время отчета в областной думе рассказал губернатор Михаил Евраев.

«В 2022 году нам удалось закрыть все коммерческие кредиты муниципальных образований на сумму 5,94 млрд рублей, что снизило их долговую нагрузку только по процентам на 441,6 млн рублей. Кроме того, мы приняли решение простить муниципальный долг по областным бюджетным кредитам на сумму 522 млн рублей. Теперь у нас нет ни копейки коммерческого долга ни в одном муниципальном образовании. Область взяла их долги на себя, заместив их беспроцентными федеральными кредитами»,— сообщил Михаил Евраев.

Наиболее закредитованным муниципалитетом остается областной центр. При этом сумма долга Ярославля в 2022 году не уменьшилась и на 1 января 2023 года составляет 6,9 млрд руб (по материалам официального сайта мэрии).

Кроме того, общий коммерческий долг области, по словам губернатора, за 2022 год снизился с 25 до 12 млрд рублей, в результате чего обслуживание долга уменьшилось на 800 млн руб. в год.

Антон Голицын