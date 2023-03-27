Слесарь-сантехник стал новым депутатом Ярославской областной думы

Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала нового депутата Ярославской областной думы седьмого созыва, им стал Андрей Тихомиров, сообщили «Ъ-Ярославль» в комиссии. Как рассказал «Ъ-Ярославль» сам депутат, в настоящее время он работает слесарем-сантехником в Ярославском музыкальном училище имени Л.В. Собинова

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Фото: Ярославская областная дума Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Мандат стал вакантным после смерти избранного по списку КПРФ депутата Дмитрия Яковлева, скоропостижно скончавшегося 14 февраля. Следующим в территориальной группе после него шел Андрей Тихомиров. 23 марта ему был вручен мандат депутата Ярославской областной думы.

«Сегодня состоится заседание фракции КПРФ, мы ждем заявления во фракцию от Андрея Николаевича. Также бюро обкома рекомендовало ему написать заявление о работе на постоянной основе, чтобы усилить фракцию в областной думе»,— сказала «Ъ-Ярославль» председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Елена Кузнецова.

Андрей Тихомиров ранее являлся членом КПРФ, но, по его словам, приостановил членство в связи с отъездом в другой город. Будет ли он восстанавливаться в партии, господин Тихомиров пока не смог пояснить, сообщив, что это зависит от самой партии.

Срок полномочий областной думы заканчивается в сентябре 2023 года. Как сказал в беседе с «Ъ-Ярославль» новый депутат, на новые выборы он выдвигать свою кандидатуру не планирует.

«Списки кандидатов уже подготовлены, так что получается, я буду депутатом только полгода»,— добавил депутат Ярославской областной думы Андрей Тихомиров.

Антон Голицын