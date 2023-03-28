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Михаил Евраев недоволен высказываниями лидера фракции «Справедливая Россия» в облдуме

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев недоволен высказываниями председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Хабибулина. Перепалка между губернатором и депутатом произошла в ходе отчета губернатора в областной думе 28 марта.

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин

Фото: Ярославская областная дума

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин

Фото: Ярославская областная дума

Сергей Хабибулин спросил, почему Михаил Евраев перестал встречаться с депутатами фракции «Справедливая Россия».

«Мы с вами встречались в 2021 году, а в 2022-м почему-то не произошло. Может в 2023 еще успеем встретиться в этом созыве? Это не вопрос. Понимаю, вы очень заняты и часто встречаетесь, это видно, заметно»,— сказал Сергей Хабибулин.

Михаил Евраев в ответ сказал, что недоволен тем, как депутат осветил в средствах массовой информации встречу с губернатором.

«Можно я вам тоже кое-что скажу не в качестве ответа? Я обращаю внимание, что когда мы с вами встретились и обсуждали очень важные многие вопросы, то потом после встречи вы вышли и дали такое интервью, которое полностью не соответствует тому, что говорилось на встрече. И я был крайне неприятно удивлен»,— ответил Михаил Евраев.

Антон Голицын

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