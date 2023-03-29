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ФАС: ярославский фонд капремонта ограничил конкуренцию при поиске подрядчика по замене лифтов

Комиссия УФАС посчитала, что региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) Ярославской области нарушил антимонопольное законодательство при проведении закупки на замену лифтов в 112 МКД. Решение комиссии опубликовано на сайте ФАС России.

Ярославский фонд капремонта

Ярославский фонд капремонта

Фото: Прокуратура Ярославской области

Ярославский фонд капремонта

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 14 марта 2023 года Следственный комитет рассказал о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество при исполнении договора на замену лифтов в многоквартирных домах. Следствие считает, что подрядная организация ООО «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода не проводила работы по исследованию шахт лифтов, но сами работы были оплачены заказчиком — региональным фондом капитального ремонта Ярославской области, выплатившим подрядчику 26 млн руб.

Комиссия Ярославского УФАС рассматривала этот же самый договор на замену лифтов на предмет нарушения региональным фондом антимонопольного законодательства. И пришла к выводу, что фонд ограничил конкуренцию при проведении закупки. Закупочные мероприятия проводились осенью 2021 года. Дата проведения аукциона по определению подрядчика — 22 ноября 2021 года.

Согласно действующему законодательству, договор по итогам аукциона может быть заключен не ранее 2 декабря и не позднее 12 декабря 2021 года. В закупочной документации устанавливался график проведения работ и предоставления актов по оценке технического состояния лифтов 7,9 и 10 декабря 2021 года. Таким образом, сам договор мог быть заключен позднее завершения одного из этапов.

В фонде объяснили введение графика работ в конкурсную документацию необходимостью скорейшего проведения замены лифтов, а представители подрядной организации обосновали, что осмотр возможно осуществить в заявленные сроки.

«ООО "Трансэнерго" пояснило, что в среднем один сотрудник за 1 рабочий восьмичасовой день способен снять замеры с 10-13 лифтов. Таким образом, указанные сроки выполнения обмеров достаточны для выполнения объема работ, предусмотренного данной закупкой»,— отмечается в решении УФАС.

При рассмотрении антимонопольного дела в ФАС были предоставлены акты проведенных осмотров лифтов. И фотографии каждого лифта.

«На основании сведений, указанных в разделе "Свойства" рассматриваемых файлов фотографий, Комиссией установлено, что даты съемки фотографий лифтового оборудования не относятся к периоду проведения работ по обследованию строительной части зданий в месте замены лифтового оборудования (с момента заключения договора по 07.12.2021, 09.12.2021, 10.12.2021).Комиссией установлено, что дата съемки рассматриваемых фотографий относится к периоду с июля 2020 года по апрель 2021 года»,— отметили в УФАС.

Подрядчик представил в распоряжение ведомства договор с ООО «Реновация», которое якобы проводило работы по обследованию и замерам лифтового оборудования в июле-августе 2021 года. Тогда антимонопольщики запросили организации, которые отвечают за содержание лифтов. В АО «Ярославльлифт» ответили, что доступ к шахтам лифтов не предоставлялся ни специалистам «Реновации» в июле-августе, ни специалистам «Трансэнерго» в декабре 2021 года. Более того, выяснилось, что лифтовое оборудование обследовалось непосредственно по заявкам самого фонда капремонта в июле-августе 2020 года и в феврале-марте 2021 года.

«Следовательно, материалы фотофиксации, произведенной 23.07.2020, 05.08.2020 и в другие даты, были подготовлены в результате допуска в машинные помещения и шахты лифтов многоквартирных домов, полученного на основании писем Фонда», — констатировала комиссия ФАС.

На основании полученных доказательств комиссия посчитала, что фонд ограничил конкуренцию при проведении закупки по замене лифтового оборудования в Ярославской области. Согласно данным портала госзакупок, общая сумма договора по замене лифтов в 112 МКД составила 647 млн руб.

Андрей Иванов

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