Торговую сеть в Ярославле накажут за рекламу продажи сахара по низкой цене

Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащим рекламный ролик об акции по продаже сахарного песка по низкой цене. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области

В управление обратился ярославец, который увидел по ТВ ролик об акции по продаже сахарного песка в магазине «Светофор» по цене 29 руб. 90 коп.

«Заявитель пожаловался на дополнительные условия акции: сахарный песок по цене 29 руб. 90 коп. продавался только при условии покупки товаров на сумму 1 тыс. руб. Служба установила, что отсутствие информации об условиях покупки товара в данном случае является нарушением законодательства о рекламе»,— отметили в Ярославском УФАС.

Саму рекламу в ведомстве признали ненадлежащей. В отношении собственника торговой сети ООО «Торгсервис 69» в ФАС намерены возбудить дело об административном правонарушении.

Андрей Иванов