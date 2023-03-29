В Ярославской области экс-сотрудника ИК-1 будут судить за взятки

Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия) в отношении 23-летнего бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Алена Романова.

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Фото: СК РФ по Ярославской области Оперативная съемка СУ СК РФ по Ярославской области

Фото: СК РФ по Ярославской области

По данным следователей, с января по февраль 2023 года подозреваемый получил денежную взятку за пронос на территорию ИК запрещенных к использованию двух телефонов для передачи их осужденному.

Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ и УФСИН по Ярославской области. «В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении СК.

Алла Чижова