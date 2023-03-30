В полуфинале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» уступил московскому ЦСКА и завершил сезон. После матча капитан «Локомотива» Сергей Андронов попросил прощения у болельщиков за «нелепый конец». Главный тренер ярославцев Игорь Никитин сказал, что команде «нужно почиститься» и определить тех хоккеистов, с кем двигаться дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент матча «Локомотива» и ЦСКА

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фрагмент матча «Локомотива» и ЦСКА

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

29 марта ярославский ХК «Локомотив» проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 0:5 и завершил сезон, отдав серию со счетом 3:4. Команда из Ярославля по ходу противостояния уступала 1:3, но смогла выиграть два матча подряд. Повторить успех в третий раз не удалось.

Во всех матчах серии была одна и та же тенденция: кто больше бросал и атаковал, тот уступал в счете и проигрывал конкретный матч. Так было в первых двух поединках в Москве, когда до вратаря «Локомотива» Даниила Исаева долетало по 13-14 бросков за матч, но даже с таким количеством результативных действий армейцы умудрились выиграть 2:0 и 3:2. «Локомотив» уверенно забрал третий матч в Ярославле со счетом 6:2, но отдал армейцам четвертую игру 1:3.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров уверен, что многое в этой серии решала психология. Его команда «подспустила давление» и уступила в пятом и шестом матче. Капитан «Локомотива» Сергей Андронов так не считает. По его мнению, именно ярославская команда смогла переломить серию и выиграть дважды. Наставник «Локомотива» Игорь Никитин с этим согласен. «Команда росла» и «был виден потенциал», который позволил победить в пятом матче 1:0 и выиграть шестой со счетом 2:1.

Решающий поединок в серии состоялся в Москве вечером 29 марта. Сценарий матча №7 был похож на предыдущие — бросающая и атакующая команда снова проиграла. За два периода ЦСКА бросил в створ ворот Исаева 8 раз, но трижды забил. Ярославцы нанесли по воротам хозяев 30 бросков, но уступили со счетом 5:0.

«С самого начала не забили свои моменты. Вышли не забирать серию, а достойно сыграть. А это седьмой матч. Надо выходить и забирать. Призы за старание не дают»,— заявил после матча капитан «Локомотива» Сергей Андронов.

«Переволновались. Холоднокровия и спокойствия не хватило»,—добавляет форвард «Локомотива» Александр Полунин.

Главный тренер «железнодорожников» Игорь Никитин на пресс-конференции по окончании матча признал, что команде не хватило лидеров. Фамилии не прозвучали, но и так ясно—лучший снайпер команды в регулярном чемпионате Максим Шалунов, установивший рекорд результативности в сезоне (28 шайб), в серии с ЦСКА не забил ни разу.

«Есть объективные причины, да и соперник непростой. Плей-офф не всегда на лидерах держится, как правило — командные победы. Не стал бы обвинять кого-то. Но, да, не хватило голов, которые должны были помочь»,— считает Игорь Никитин.

Капитан «Локомотива» полагает, что итог сезона определил последний матч.

«Задача по сезону была выиграть, идти к каким-то целям. Если брать по сегодняшнему матчу, то провал абсолютный. Болельщикам большое спасибо хочу сказать за сумасшедшую поддержку в течение всего сезона. Особенно в последних матчах это было феноменально. От лица всей команды хочу попросить у них прощения за такой нелепый конец. Они заслуживают большего»,— говорит Сергей Андронов.

«Был ли чемпионский потенциал? Мы так далеко не заглядывали. Шли от игры к игре. Не хочется так рано заканчивать. Я считаю, неудовлетворительный сезон»,— не сомневается Александр Полунин.

Впереди у «Локомотива» анализ последнего провала. Главный тренер команды из Ярославля анонсировал уход тех игроков, кто не справился по ходу сезона и в конкретных матчах плей-офф.

«Сам счет сегодняшний показывает, что не должно быть иллюзий, что все нужно оставить как есть. Считаю, что нужно почиститься. Не в плане, что нужно найти виновных, а просто разобраться, что мы хотим видеть в дальнейшем и кто эти люди, которые смогут это сделать»

2023 год подтвердил многолетнюю тенденцию: начиная с 2017 года, ярославский «Локомотив» в Кубке Гагарина не может пройти дальше второго раунда плей-офф.

Андрей Иванов