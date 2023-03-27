В Рыбинске с недоучившихся учеников взыскали стипендию через суд

ПАО «ОДК-Сатурн» выиграло несколько гражданских исков по возврату стипендии, выплаченной бывшим ученикам. Решения опубликованы на сайте Рыбинского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОДК-Сатурн

Фото: Правительство Ярославской области ОДК-Сатурн

Фото: Правительство Ярославской области

Предприятие нуждалось в новых рабочих и обучало их прямо на производстве. На время обучения с потенциальными сотрудниками заключались ученические договоры с выплатой стипендии. Например, в одном из случаев стипендия составляла 20 тыс. руб. в месяц, а срок обучения — пять месяцев.

Несколько учеников курс не завершили без уважительных причин, в связи с чем предприятие предъявило к ним иски о возврате выплаченной стипендии. Суд встал на сторону предприятия, ссылаясь на Трудовой кодекс.

«Если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством»,— указывает суд в одном из решений.

Как правило, бывшим ученикам предстоит вернуть несколько десятков тыс. руб. Один из учеников не смог завершить обучение, как как попал в места лишения свободы, но от ответственности перед работодателем это его не спасло.

Антон Голицын