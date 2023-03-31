Бывших руководителей ярославского МЧС приговорили за взятки

Кировский районный суд Ярославля 31 марта вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Ярославской области Алексею Кучеру и его бывшему заместителю Евгению Репину по статье о получении взяток группой лиц по предварительному сговору, в том числе в крупном размере (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщали в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Подсудимым назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на четыре года и лишены специальных званий.

«Судом установлено, что в 2018-2020 годах подсудимые получили четыре взятки в размере от 100 до 450 тыс. руб. за согласование специальных технических условий по пожарной безопасности вновь построенных или переоборудованных зданий. Всего в указанный период Кучер А. и Репин Е. получили более 1,1 млн руб.»,— сообщили в Ярославском областном суде.

В ходе оглашения приговора прозвучало, что подсудимые получали взятки за согласование документов о пожарной безопасности торгово-развлекательных центров «Аура» и «Альтаир», а также склада товаров на улице 1-я Технологическая в Ярославле и реконструкции производственного корпуса в Угличе.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Антон Голицын